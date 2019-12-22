Татарстан получит 130 млн рублей, не израсходованных другими регионами на городскую среду

Правительство РФ решило перераспределить неизрасходованные регионами остатки из денег, выделенных на программу формирования городской среды. Татарстан получит дополнительные 129,5 млн рублей.

Еще 50 млн рублей перепадет Волгоградской области, сообщается на сайте правительства РФ.

Наибольшая сумма неизрасходованных на благоустройство средств наблюдается в Ростове. Там власти не освоили 168,9 млн рублей. Также небольшие остатки образовались в Марий Эл, Тверской, Томской и Тюменской областях.

Отмечается, что в 2019 году на мероприятия по реализации программ формирования современной городской среды заложено более 41 млрд рублей.