Кемеровский губернатор наградил свою жену медалью «За служение Кузбассу»

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев наградил медалью «За служение Кузбассу» председателя Совета по вопросам попечительства в соцсфере Анну Цивилеву, которая также приходится губернатору женой.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Цивилева получила награду за укрепление семейных традиций и повышение статуса семьи в обществе. Кроме того, отмечен вклад супруги руководителя области в оказание помощи жителям региона, организаторский талант и вклад в совершенствование госполитики в социальной сфере.

«30 ноября в регионе начал свою работу Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. Совет стал пятым в стране. Рад, что за этот небольшой период к деятельности Совета присоединилось столько кузбассовцев, благодаря которым оказана реальная помощь жителям», — приводятся слова самого Цивилева.

Со ссылкой на Цивилеву, сообщается, что за год деятельности члены Совета посетили более 200 учреждений социальной сферы, провели более 100 мероприятий. За время работы привлечено порядка 30 миллионов рублей.