Слуцкий рассказал о ближайших планах и задачах в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о поставленных перед ним задачах на нынешний сезон и поделился предстоящими планами комплектования команды.

— Сегодня у вас был разговор с руководством клуба. Уже есть намеченные планы?

— Знаете: хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Безусловно, мы с Рустемом Фидаевичем (Саймановым, — прим.ред.) проговорили ситуацию, амбиции клуба, но сейчас есть краткосрочная задача — сохранить такой клуб с традициями, инфраструктурой в Премьер-Лиге. Дальше будем смотреть по ситуации. Безусловно, мы говорили о будущем, но в футболе будущее иногда имеет очень эфемерную вещь. За ближайшие полгода, помимо сохранения прописки в Премьер-лиге, есть задача выстроить костяк, каркас команды на будущее.

— Расскажите, кто войдет в тренерский штаб.

— Могу сказать, что в тренерском штабе останутся Олег Кузьмин, Сергей Козко, Хавьер Нойя. По другим кандидатурам пока нет окончательной ясности. Скорее всего, мы говорим о еще одном представителе тренерского штаба.

— Есть уже какое-то понимание по изменениям в составе?

— Есть, безусловно, понимание текущего состава. Я готовился, пересмотрел большое количество матчей, собрал всю статистику, которая возможна. Есть понимание, какие позиции требуют усиления, какие позиции в команде достаточно прочны. Есть селекционный план, определенные наметки. Мы не ставим крест ни на одном из футболистов, которые уже сейчас есть в команде, возможность проявить свои лучшие качества будет дана всем.

Конечно, селекционный момент является основополагающим в работе любого клуба, но я не думаю, что это будут десятки новых футболистов. Несколько позиций, как и в любой команде, требуют, если не усиления, то, по крайней мере, более высокого уровня конкуренции.

11 января мы соберемся в Казани, чтобы познакомиться, посмотреть другу другу первый раз в глаза, пройти медосмотр и уже 13 числа отправиться полным составом в Турцию на сборы, — приводит слова Слуцкого официальный сайт клуба.

Напомним, сегодня «Рубин» сообщил о назначении нового главного тренера. Им стал Леонид Слуцкий, с которым подписан пятилетний контракт.