Депутат Госдумы назвал утвержденный логотип 75-летия Победы «позорищем и дрянью»

Фото: утвержденный логотип 75-летия Победы

Депутат Госдумы Евгений Примаков жестко раскритиковал официальный логотип 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Не стесняясь в выражении он назвал его «угробищным позорищем и дрянью».

Гневный пост парламентарий опубликовал в Фейсбук:

«Я как бы законопослушный гражданин и должен как бы исключительно выполнять. Но это угробищное позорище и дрянь. Это празднование Drang nach Osten. И такие стрелочки должны быть синие, если уж так. Или быть не слева направо — не с запада на восток — а наоборот, пусть и было несколько операций, когда наши войска наступали на восток или контратаковали на восток. Этот логотип — не единомоментный снимок одной операции. Это плакат. Плакат должен обобщать».

Всех, кто работал над логотипом, Примаков обозвал вредителями или идиотами. Под горячую руку попали и заказчики, и исполнители и те, кто логотип утвердил. Он заявил, что не намерен использовать его, несмотря на постановление.

Ранее муфтий РТ заявил, что мусульмане внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной.