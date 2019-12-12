В Татарстане стоимость популяции стерляди выросла на 20 млн

В Татарстане стоимость популяции стерляди с начала этого года выросла на 20 млн рублей, рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по РТ Михаил Шинкарев.

По словам экспертов, условия, которые есть на сегодняшний день, способствуют тому, чтобы стерлядь размножалась и восполнила свою популяцию. Также отмечается, что в республике есть завод, где выращивается один миллион мальков стерляди в год.

«Хочу отметить, что на территории Татарстана существует десять участков, где происходит нерест стерляди. Там запрещено промышленное рыболовство», — рассказала начальник отдела водно-биологических ресурсов Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ирина Мустакимова.

Она подчеркнула, что, несмотря на запрет ловить стерлядь, ее можно приобрести на рынках и даже в агропарке. Эксперты попросили рыбаков выпускать рыбу обратно, если она оказалась поймана, передает «Татар-информ».

Ранее инспекторы Госкомитета РТ по биоресурсам обнаружили стерлядь на торговой площадке у дороги между Казанью и Набережными Челнами. Продавца оштрафовали.

