Названы виды спорта, в которых российские атлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало 62-страничный отчет о манипуляциях с базой данных московской лаборатории, где сообщило о количестве российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

В список вошли представители шести видов спорта. Больше всего в нем оказалось представителей легкой атлетики (66 спортсмен) и тяжелой атлетики (41). Также таковые имеются в биатлоне (2), тхэквондо (2), борьбе (1) и гребле на каноэ (1).

Напомним, накануне исполком WADA принял решение отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 ближайшие года из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории.