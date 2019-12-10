Новости спорта

11:02 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Названы виды спорта, в которых российские атлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил

10:35, 10.12.2019
Названы виды спорта, в которых российские атлеты подозреваются в нарушении антидопинговых правил
Фото: ru.wikipedia.org

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало 62-страничный отчет о манипуляциях с базой данных московской лаборатории, где сообщило о количестве российских спортсменов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

В список вошли представители шести видов спорта. Больше всего в нем оказалось представителей легкой атлетики (66 спортсмен) и тяжелой атлетики (41). Также таковые имеются в биатлоне (2), тхэквондо (2), борьбе (1) и гребле на каноэ (1).

Напомним, накануне исполком WADA принял решение отстранить Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира на 4 ближайшие года из-за манипуляций с допинг-пробами Московской антидопинговой лаборатории.

Спорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров