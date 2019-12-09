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WADA против выступления спортсменов на Играх в команде под названием «Олимпийские атлеты из России»

16:50, 09.12.2019
WADA против выступления спортсменов на Играх в команде под названием «Олимпийские атлеты из России»
Фото: «Спорт-Экспресс»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет лишить российских спортсменов любой идентификации на Олимпийских играх.

«WADA против использования бренда «Олимпийский атлет из России». Названия страны не должно быть ни в каком виде, никакой идентификации», — сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены выступали под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) в составе команды «Олимпийских атлетов из России».

Напомним, сегодня WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.

СпортОбщество
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