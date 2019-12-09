WADA против выступления спортсменов на Играх в команде под названием «Олимпийские атлеты из России»

Фото: «Спорт-Экспресс»

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет лишить российских спортсменов любой идентификации на Олимпийских играх.

«WADA против использования бренда «Олимпийский атлет из России». Названия страны не должно быть ни в каком виде, никакой идентификации», — сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены выступали под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) в составе команды «Олимпийских атлетов из России».

Напомним, сегодня WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.