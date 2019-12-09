WADA против выступления спортсменов на Играх в команде под названием «Олимпийские атлеты из России»
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) хочет лишить российских спортсменов любой идентификации на Олимпийских играх.
«WADA против использования бренда «Олимпийский атлет из России». Названия страны не должно быть ни в каком виде, никакой идентификации», — сообщил главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.
На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане российские спортсмены выступали под флагом Международного олимпийского комитета (МОК) в составе команды «Олимпийских атлетов из России».
Напомним, сегодня WADA лишило Россию на 4 года права выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира.СпортОбщество
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