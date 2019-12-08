В Африке иссяк один из крупнейших водопадов мира
Водопад Виктория обмелел до струйки. Расположенный в Замбии водопад пострадал от сильнейшей засухи в Африке.
Влияние одного из крупнейших объектов в мире на экономику страны трудно переоценить. Он привлемает миллионы туристов, пишет The Guardian.
В период засухи водопад Виктория традиционно мелеет, но в этом году уменьшение уровня воды стало рекордным.
Засуха в юго-восточной части Африки уже привела к тому, что 45 млн человек нуждаются в поставках продовольствия извне из-за уничтоженного урожая.
В Зимбабве и Замбии наблюдаются отключения электроэнергии, поскольку значительную часть электричества страны получают с Кариба ГЭС на реке ЗамбезиОбщество
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