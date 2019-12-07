В Германии музею вернули украденные в 1979 году картины

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В Германии всплыли пять картин известных художников, которые были украдены в 1979 году из музея замка Фриденштайн в городе Гота. Представитель владельца просил за них у музея 5,25 млн евро.

Как пишет журнал Der Spiegel, адвокат связался с Фондом замка Фриденштайн и рассказал о возможности вернуть картины. Он не стал называть владельца и 6не привел убедительной информации о том, как предметы искусства попали к его клиентам. Журнал не уточняет были ли заплачены деньги, но сообщает, что полотна были переданы в конце сентября 2019 года.

Полиция провела обыски в различных районах страны. Ведомство по уголовным делам Берлина возбудило дело по подозрению в шантаже и укрывательстве. В этих преступлениях подозреваются адвокат и еще один гражданин страны.

Сейчас специалисты лаборатории «Берлинских музеев» проверяют подлинность картин.

Пять картин были похищены из музея замка Фриденштайн в ночь с 13 на 14 декабря 1979 года. Они оценивались в то время примерно в 5 млн марок ГДР, тогда это была крупнейшая кража предметов искусства в Восточной Германии.

В список похищенных вошли: «Деревенская улица с повозками и коровами» Яна Брейгеля — старшего, «Автопортрет с подсолнухом» Антониса ван Дейка, «Святая Катарина» Ганса Гольбейна — старшего, «Портрет молодого человека» Франса Халса, «Старик» Яна Ливенса.