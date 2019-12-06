Квартальнов о победе над «Торпедо»: «Ак Барс» здорово провел третий период и был вознагражден»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги матча с нижегородским «Торпедо» (4:3).

Я думаю, это была живая, интересная игра. Наша команда довольно здорово сыграла третий период и получила вознаграждение — в конце забили, молодцы.

Сегодня неплохо проявила себя молодёжь: у Воронкова пас, у Журавлёва гол. Как вы оцените их игру и вклад в победу?

Они вообще у нас играют на хороших позициях в команде и играют неплохо. Димка Воронков молодец, полтора месяца не играл, вышел на первый матч после травмы и сыграл неплохо. Они молодцы, — сказал Квартальнов.