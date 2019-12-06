В Казани зафиксировали необычный затор на Горьковском шоссе и Оренбургском тракте

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Сегодня, 6 декабря, самыми крупными пробками стали заторы на Горьковском шоссе из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного) и на Оренбургском тракте в город (3 балла, что на 2 балла выше обычного).

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог сегодня вечером в столице Татарстана составила 8 баллов.

Наиболее загруженными магистралями вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (6 баллов), Фермское шоссе из центра (5 баллов).

Также крупными пробками сегодня оказались заторы на улице Достоевского (3 км), Сибирском тракте (3 км), на улице Мира (2,8 км), на проспекте Победы (2,7 км) и на улице Н. Ершова (2,4 км).

