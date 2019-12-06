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В Татарстане пройдет конференция с участием соотечественников-предпринимателей

19:41, 06.12.2019
В Татарстане пройдет конференция с участием соотечественников-предпринимателей
Фото: tatarstan.ru

Татарстан по предложению министра иностранных дел России Сергея Лаврова проведет конференцию с участием соотечественников-предпринимателей.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин на заседании Координационного совета по делам соотечественников при президенте РТ сообщил, что мероприятие пройдет в следующем году. По его словам, инициативу поддержал Рустам Минниханов, пишет «Татар-информ».

Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление о продлении программы добровольного переселения соотечественников в РТ на 2022 год. В целом в 2019-2022 годах планируется переселить в РТ 600 соотечественников — 200 участников программы и 400 членов их семей.

ОбществоВласть Татарстан
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