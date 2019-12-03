Глава «Аэрофлота» пожаловался на тарифы в аэропортах Ижевска, Саратова и других регионов

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев составил письмо в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проконтролировать рост тарифов в региональных аэропортах. Он пожаловался на резкое подорожание услуг в Ижевске, Саратове и других городах.

В аэропорту Ижевска стоимость обслуживания самолета Airbus A320 выросла на 25%, пишет «Коммерсант». В Кемерово наблюдается рост на 31%, в Петропавловске-Камчатском — на 7%.

Стоимость тонны авиакеросина в «крыло» в Саратове оказалась на 5% выше, чем в Петропавловске-Камчатском, говорится в письме.

Савельев подчеркивает, что аэропорты могут увеличивать тарифы, поскольку в этой сфере отсутствует конкуренция. По его мнению, это негативно влияет на доступность авиаперевозок и ведет к стагнации авиационной отрасли.