Конференция AI Journey по искусственному интеллекту собрала в Казани свыше 500 участников
30 ноября на площадке Казанского научно-исследовательского университета им. Туполева — КАИ прошла региональная конференция серии AI Journey 2019, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных. Послушать доклады экспертов в сфере программирования и бизнеса, гуру индустрии высоких технологий собрались молодые практикующие IT-специалисты, студенты и аспиранты профильных вузов Казани, а также представители органов власти и бизнес-структур.
Слушателей конференции в этот день ждали более десятка емких докладов, конференция проходила в формате нон-стоп. Представители Сбербанка, Huawei, Сколтеха и SberCloud рассказали участникам AI Journey о нынешнем этапе развития ИИ, опытных наработках и прорывах последних лет, новых методах обучения в области больших данных. Приветствовать молодых специалистов приехал лично вице-президент Сбербанка Александр Белокопытов.
— Три года назад на питерском форуме профессору MIT задали вопрос: в чем он видит проблему России в части инноваций? На что он дал очень интересный ответ: он вспомнил, кто придумал радио, первый кинескоп телевизора… А теперь давайте вспомним, кто является лидером по этим технологиям в мире? Ни у одной нет имен российских компаний, — напомнил он аудитории. — Ответ, который дал профессор, был в том, что есть большая разница между изобретением и инновациями.
Изобретения — лишь исследовательская часть, подчеркнул вице-президент Сбербанка, а инновационность — это возможность из существующих технологий создать готовый к монетизации и интересный рынку продукт. И мировые компании прославились именно умением создавать конечный сервис. Александр Белокопытов отметил, что Россия сейчас стоит как раз на том этапе, когда необходимо наладить диалог между бизнесовой и научной частями прогресса, а конференция AI Journey — мероприятие, призванное способствовать этому процессу.
Министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин выразил благодарность руководству Сбербанка и, пользуясь случаем, напомнил аудитории, что его ведомство прямо сейчас находится на этапе трансформации и крайне нуждается в квалифицированных молодых кадрах: аналитиках, специалистах в области ИИ и Data Science. Всех заинтересованных участников конференции Хайруллин попросил связаться с его командой в официальных аккаунтах министерства в соцсетях.
Справка
Казань приняла региональную эстафету AI Journey после Владивостока, Томска, Новосибирска и Екатеринбурга. Всего же до конца года конференция «объедет» семь российских деловых центров страны: 5 декабря AI Journey будет организована в зале БФУ им. И.Канта в Калининграде, а 7 декабря сессия пройдет в Санкт-Петербурге, в зале КЦ «Ленполиграфмаш».
Открывающая, пленарная сессия серии конференций и деловых событий AI Journey 2019 проходила в Москве 9 ноября с участием президента России Владимира Путина. Там же главой страны была сформулирована основная цель проведения конференций: популяризация профессий IT-блока и использования элементов искусственного интеллекта в экономике, бизнесе, образовании, здравоохранении и правоохранительной сфере.
Помимо этого, в ходе конференции AI Journey Сбербанк совместно с компаниями «МТС», «Яндекс», Mail.ru Group, «Газпром нефть» и Российским фондом прямых инвестиций подписали соглашение о создании альянса по развитию искусственного интеллекта в стране.
ПАО Сбербанк
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