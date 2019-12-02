Конференция AI Journey по искусственному интеллекту собрала в Казани свыше 500 участников

30 ноября на площадке Казанского научно-исследовательского университета им. Туполева — КАИ прошла региональная конференция серии AI Journey 2019, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных. Послушать доклады экспертов в сфере программирования и бизнеса, гуру индустрии высоких технологий собрались молодые практикующие IT-специалисты, студенты и аспиранты профильных вузов Казани, а также представители органов власти и бизнес-структур.



Слушателей конференции в этот день ждали более десятка емких докладов, конференция проходила в формате нон-стоп. Представители Сбербанка, Huawei, Сколтеха и SberCloud рассказали участникам AI Journey о нынешнем этапе развития ИИ, опытных наработках и прорывах последних лет, новых методах обучения в области больших данных. Приветствовать молодых специалистов приехал лично вице-президент Сбербанка Александр Белокопытов.



— Три года назад на питерском форуме профессору MIT задали вопрос: в чем он видит проблему России в части инноваций? На что он дал очень интересный ответ: он вспомнил, кто придумал радио, первый кинескоп телевизора… А теперь давайте вспомним, кто является лидером по этим технологиям в мире? Ни у одной нет имен российских компаний, — напомнил он аудитории. — Ответ, который дал профессор, был в том, что есть большая разница между изобретением и инновациями.



Изобретения — лишь исследовательская часть, подчеркнул вице-президент Сбербанка, а инновационность — это возможность из существующих технологий создать готовый к монетизации и интересный рынку продукт. И мировые компании прославились именно умением создавать конечный сервис. Александр Белокопытов отметил, что Россия сейчас стоит как раз на том этапе, когда необходимо наладить диалог между бизнесовой и научной частями прогресса, а конференция AI Journey — мероприятие, призванное способствовать этому процессу.



Министр цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин выразил благодарность руководству Сбербанка и, пользуясь случаем, напомнил аудитории, что его ведомство прямо сейчас находится на этапе трансформации и крайне нуждается в квалифицированных молодых кадрах: аналитиках, специалистах в области ИИ и Data Science. Всех заинтересованных участников конференции Хайруллин попросил связаться с его командой в официальных аккаунтах министерства в соцсетях.



Партнерский материал. Фото предоставлены пресс-службой ПАО «Сбербанк»