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Глава Минсельхоза Чехии не смог вылететь из Москвы в Казань из-за административных проблем

20:33, 30.11.2019
Глава Минсельхоза Чехии не смог вылететь из Москвы в Казань из-за административных проблем
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самолет с бизнес-миссией во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном не смог вылететь из Москвы в Казань из-за административно-технических проблем.

«Это (инцидент с делегацией) действительно было вызвано вопросами административно-технического характера. Мы будем вести переговоры с российской стороной, чтобы такие ситуации более не повторялись», — сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что в аэропорту Москвы глава Минсельхоза Чехии Мирослав Томан и сопровождавшая его делегация предпринимателей не смогли вылететь в Казань. В итоге бизнес-миссия вернулась в Прагу.

МИД России объяснил cрыв вылета бизнес-миссии в связи с несоблюдением требований таможенного законодательства ЕАЭС. Там отметили, что Чехия не в первый раз допускает подобные ошибки и признает свою ответственность.

ОбществоВласть Татарстан
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