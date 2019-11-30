Глава Минсельхоза Чехии не смог вылететь из Москвы в Казань из-за административных проблем

Самолет с бизнес-миссией во главе с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном не смог вылететь из Москвы в Казань из-за административно-технических проблем.



«Это (инцидент с делегацией) действительно было вызвано вопросами административно-технического характера. Мы будем вести переговоры с российской стороной, чтобы такие ситуации более не повторялись», — сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что в аэропорту Москвы глава Минсельхоза Чехии Мирослав Томан и сопровождавшая его делегация предпринимателей не смогли вылететь в Казань. В итоге бизнес-миссия вернулась в Прагу.

МИД России объяснил cрыв вылета бизнес-миссии в связи с несоблюдением требований таможенного законодательства ЕАЭС. Там отметили, что Чехия не в первый раз допускает подобные ошибки и признает свою ответственность.