МИД России объяснил cрыв вылета бизнес-миссии Чехии из Москвы в Казань

Самолету с бизнес-миссией Чехии и министром сельского хозяйства страны Мирославом Томаном на борту отказали в полете по маршруту Москва — Казань из-за несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС.



«В связи с появлением в СМИ различных домыслов о причинах сложностей с организацией перелета 27 ноября сего года из Москвы в Казань делегации Министерства сельского хозяйства Чехии во главе с его руководителем Мирославом Томаном хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», — говорится в комментарии МИД РФ.

Там отметили, что Чехия не в первый раз допускает подобные ошибки и признает свою ответственность.

Ранее стало известно, что в аэропорту Москвы глава Минсельхоза Чехии Мирослав Томан и сопровождавшая его делегация предпринимателей не смогли вылететь в Казань. В итоге бизнес-миссия вернулась в Прагу.

Президент Чехии Милош Земан связал срыв вылета бизнес-миссии страны из Москвы в Казань с публикацией отчета Службы безопасности страны об активизации российских спецслужб, а первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выдвинул предположение, что это может быть реакция России на актуальное состояние межгосударственных отношений.