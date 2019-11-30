Новости общества

14:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МИД России объяснил cрыв вылета бизнес-миссии Чехии из Москвы в Казань

14:36, 30.11.2019
МИД России объяснил cрыв вылета бизнес-миссии Чехии из Москвы в Казань
Фото: mil.ru

Самолету с бизнес-миссией Чехии и министром сельского хозяйства страны Мирославом Томаном на борту отказали в полете по маршруту Москва — Казань из-за несоблюдения требований таможенного законодательства ЕАЭС.

    «В связи с появлением в СМИ различных домыслов о причинах сложностей с организацией перелета 27 ноября сего года из Москвы в Казань делегации Министерства сельского хозяйства Чехии во главе с его руководителем Мирославом Томаном хотели бы сообщить, что проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», — говорится в комментарии МИД РФ.

    Там отметили, что Чехия не в первый раз допускает подобные ошибки и признает свою ответственность.

    Ранее стало известно, что в аэропорту Москвы глава Минсельхоза Чехии Мирослав Томан и сопровождавшая его делегация предпринимателей не смогли вылететь в Казань. В итоге бизнес-миссия вернулась в Прагу.

    Президент Чехии Милош Земан связал срыв вылета бизнес-миссии страны из Москвы в Казань с публикацией отчета Службы безопасности страны об активизации российских спецслужб, а первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек выдвинул предположение, что это может быть реакция России на актуальное состояние межгосударственных отношений.

    ОбществоВласть Татарстан
    Распечатать материал
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем

    Новости партнеров