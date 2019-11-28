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Главный дизайнер Apple покинул компанию

21:58, 28.11.2019
Главный дизайнер Apple покинул компанию
Фото: flickr.com

Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан (Джони) Айв покинул ее.

За дизайн продуктов компании теперь будет отвечать Джефф Уильямс, который занимает пост операционного директора Apple, сообщает The Verge.

    О том, что Айв до конца года покинет Apple и создаст собственную компанию LoveFrom, стало известно в июне этого года.

    Джони Айв работает в Apple с конца 1990-х годов. Он был дизайнером таких продуктов компании, как MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.

    Технологии
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