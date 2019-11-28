Главный дизайнер Apple покинул компанию

Главный дизайнер американской компании Apple Джонатан (Джони) Айв покинул ее.



За дизайн продуктов компании теперь будет отвечать Джефф Уильямс, который занимает пост операционного директора Apple, сообщает The Verge.



О том, что Айв до конца года покинет Apple и создаст собственную компанию LoveFrom, стало известно в июне этого года.



Джони Айв работает в Apple с конца 1990-х годов. Он был дизайнером таких продуктов компании, как MacBook, MacBook Pro (Unibody), iPod, iPhone, iPad.