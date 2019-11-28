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В Татарстане заметили гуляющих по улицам маралов — видео

19:57, 28.11.2019
В Татарстане заметили гуляющих по улицам маралов — видео
Фото: ru.wikipedia.org

В Аксубаевском районе Татарстана заметили гуляющих по сельским улицам маралов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

На территорию района оленей завезли в 2012 году по президентской программе, тогда их было 15, сейчас уже более 20 голов. Маралов выпустили в естественную среду 4 года назад. Сейчас они уже практически не боятся людей — гуляют вдоль дорог, по улицам и даже позируют на камеру.

«Не скрывают себя, ходят. Потому что никакого беспокойства никакого нет. Но со временем новые поколения будут дичать и дичать», — сказал начальник Управления охраны животного и растительного мира РТ Ринат Чиспияков.

На данный момент в Аксубаевском районе живут 16—17 маралов, остальные ушли в Алексеевский, Чистопольский и Нурлатский районы

Общество Татарстан
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