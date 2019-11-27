КФУ получил высшую государственную награду Татарстана

Казанский федеральный университет награжден орденом «За заслуги перед республикой Татарстан» — высшей государственной наградой республики.

Церемония награждения проходит в Императорском зале КФУ в рамках расширенного заседания ученого совета, наблюдательного совета и международного научного совета вуза. Оно проходит при участии президента Татарстана — Рустама Минниханова.

Также медаль за вклад в развитие СМИ получил шеф-редактор авторских телепрограмм КФУ, советник ректора Юрий Алаев, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, что КФУ вошел в международный рейтинг THE по направлениям «Физика» и «Науки о жизни».

