Фаррахов Айрат, депутат Госдумы РФ, ответит на вопросы читателей в прямом эфире
26 ноября в 13.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Фаррахов Айрат Закиевич, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам
Тезисы к обсуждению:
- перед окончательным — третьим чтением в Госдуме, в бюджет были внесены корректировки. Какие?
- о помощи отстающим регионам: каким регионам и в каком объеме может быть выделена помощь,на какие направления, программы.
- «Гарантированный пенсионный план». Что это такое? Как этот план будет работать и какова его цель? Как он коррелируется с уже 6-й год как «замороженной» накопительной пенсией? Что это даст населению?
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