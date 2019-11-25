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Фаррахов Айрат, депутат Госдумы РФ, ответит на вопросы читателей в прямом эфире

15:10, 25.11.2019 Мероприятие:  Online-конференция с Фарраховым Айратом Закиевичем
Фаррахов Айрат, депутат Госдумы РФ, ответит на вопросы читателей в прямом эфире

26 ноября в 13.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Фаррахов Айрат Закиевич, депутат Государственной Думы РФ от Татарстана, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам

Тезисы к обсуждению:

  • перед окончательным — третьим чтением в Госдуме, в бюджет были внесены корректировки. Какие?
  • о помощи отстающим регионам: каким регионам и в каком объеме может быть выделена помощь,на какие направления, программы.
  • «Гарантированный пенсионный план». Что это такое? Как этот план будет работать и какова его цель? Как он коррелируется с уже 6-й год как «замороженной» накопительной пенсией? Что это даст населению?

Задать свои вопросы спикеру вы можете прямо сейчас, оставив комментарий к новости.

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