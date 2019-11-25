Forbes назвал отрасли с самыми высокими зарплатами топ-менеджеров

Журнал Forbes составил рейтинг отраслей с самыми высокими вознаграждениями руководителей. В нем лидирует нефтегазовая сфера, где топ-менеджеры могут рассчитывать на $3,28 млн.

В 2019 году среднее вознаграждение руководителя в нефтегазовой отрасли выросло на 45%, сообщает издание. Отмечается, что пик выплат наблюдался в 2013 году, когда топ-менеджеры могли рассчитывать на $3,77 млн.

На втором месте в рейтинге — руководители предприятий в сфере тяжелой промышленности. Главы компаний получают в среднем $1,78 млн, что на 1% меньше, чем годом ранее.

Тройку лидеров замыкает телекоммуникационная отрасль. Топ-менеджеры таких компаний зарабатывают в среднем $1,29 млн, вознаграждения в этой сфере выросли на 12%.

Далее следуют инвестиционные банки, коммерческие банки, торговые сети, транспортные компании, сфера строительства и девелопмента, страховые компании, производство потребительских товаров, агрохолдинги и фармацевтика.

Напомним, что по итогам января — сентября 2019 года средняя зарплата в Татарстане выросла до 36,2 тысячи рублей.

