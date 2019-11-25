Средняя зарплата в Татарстане увеличилась до 36,2 тыс. рублей

По итогам января — сентября 2019 года средняя заработная плата в Татарстане составила 36,2 тыс. рублей. Это на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги, составила 101,1% к соответствующему периоду прошлого года, сообщает пресс-служба Татарстанстата.

Ранее Татарстан вошел в десятку регионов с лучшими условиями труда работающих пенсионеров.