Картина казанского художника Николая Фешина станет топ-лотом на аукционе в Лондоне

Фото: realnoevremya,ru

Картина Николая Фешина под названием «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо» станет топ-лотом торгов произведениями русского искусства, которые аукционный дом Christie's проведет в Лондоне 25 ноября.

Стоимость портрета, который предлагает на аукцион семья художника из своего собрания, оценена в £2—3 млн ($2,6—3,8 млн).

Как рассказали ТАСС в аукционном доме, данная картина является настоящей кульминацией творчества Фешина. Этот портрет, написанный в 1917 году, когда история России изменилась радикальным образом, является важнейшей вехой в жизни и творчестве художника.

Отмечается, что портрет является одним из шедевров Николая Фешина, написанных им во время казанского периода творчества, произведения которого до сих пор находятся в частных коллекциях. Картина предлагается на продажу впервые с момента создания.

Ранее картину этого художника «Портрет девушки» продали на лондонском аукционе Sotheby's за $780 тыс. (610 тыс. фунтов стерлингов)

