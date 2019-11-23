Путин поговорил с главой старообрядческой церкви о возвращении верующих в Россию

В субботу президент РФ Владимир Путин встретился с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием. Они обсудили процесс возвращения старообрядцев в Россию.

«Сейчас уже переселено 130 старообрядческих семей за эти два — три года», — передает «РИА Новости» слова отца Корнилия.

По его словам, еще 150 семей готовы вернуться в Россию из Латинской Америки в 2020 году.

Глава государства поинтересовался с какими сложностями сталкиваются репатрианты. «Справляются с божьей помощью», — ответил митрополит.

Он поблагодарил Путина за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. «Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник», — сказал митрополит Корнилий.