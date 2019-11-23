Из-за бомбы времен Второй мировой войны в Кельне эвакуируют людей

Около 6,5 тыс человек эвакуируют в Кельне из-за бомбы времен Второй мировой войны.

500-килограммовую английскую бомбу нашли в районе Цольшток во время строительных работ в пятницу, во второй половине дня. Сообщается, что территория на расстоянии 500 метров оцеплена.

Ожидалось, что боеприпас обезвредят в пятницу вечером, однако из-за того, что неподалеку стояли около 30 вагонов с различными опасными грузами, работы перенесли на день.

Жители могут переночевать в своих квартирах. Служба общественного порядка информирует их громкими объявлениями и начнет эвакуацию около 6500 человек завтра, в субботу, 23 ноября 2019 года, в 8 часов», — сообщается на сайте местной администрации. Для эвакуированных создадут контактный пункт.

