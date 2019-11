Valve показала трейлер продолжения Half-Life, он будет доступен только для VR

Разработчик Valve объявил о выходе Half-Life: Alyx, игра выйдет через 12 лет после появления предыдущей части. Компания также опубликовала трейлер нового эпизода.

Поиграть в новый Half-Life можно только на платформе виртуальной реальности (VR). Среди поддерживаемых устройств — Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality.

We're thrilled to announce Half-Life: Alyx, a new full-length entry in the Half-Life series, built by Valve for VR.



Return to Half-Life in March 2020. Pre-purchase now on Steam. pic.twitter.com/GZkhp2Prx1