Valve показала трейлер продолжения Half-Life, он будет доступен только для VR
Разработчик Valve объявил о выходе Half-Life: Alyx, игра выйдет через 12 лет после появления предыдущей части. Компания также опубликовала трейлер нового эпизода.
Поиграть в новый Half-Life можно только на платформе виртуальной реальности (VR). Среди поддерживаемых устройств — Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality.
We're thrilled to announce Half-Life: Alyx, a new full-length entry in the Half-Life series, built by Valve for VR.— Valve (@valvesoftware) 21 ноября 2019 г.
Return to Half-Life in March 2020. Pre-purchase now on Steam. pic.twitter.com/GZkhp2Prx1
Half-Life: Alyx выйдет в марте 2020 года. Страница с предзаказом на Steam уже открыта.
Предполагается, что события новой части будут происходить между временем действия первой и второй частей. Игроку в роли Аликс Вэнс предстоит возглавить сопротивление против Альянса и жестокой оккупации Земли.ТехнологииITОбщество
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