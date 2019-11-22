Новости технологий

05:44 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Valve показала трейлер продолжения Half-Life, он будет доступен только для VR

04:37, 22.11.2019
Valve показала трейлер продолжения Half-Life, он будет доступен только для VR
Фото: twitter.com/valvesoftware

Разработчик Valve объявил о выходе Half-Life: Alyx, игра выйдет через 12 лет после появления предыдущей части. Компания также опубликовала трейлер нового эпизода.

Поиграть в новый Half-Life можно только на платформе виртуальной реальности (VR). Среди поддерживаемых устройств — Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality.

Half-Life: Alyx выйдет в марте 2020 года. Страница с предзаказом на Steam уже открыта.

Предполагается, что события новой части будут происходить между временем действия первой и второй частей. Игроку в роли Аликс Вэнс предстоит возглавить сопротивление против Альянса и жестокой оккупации Земли.

ТехнологииITОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров