В Казани расширился список дорог с ограничением движения большегрузов

В Казани расширили список дорог, на которых ограничено движение большегрузов с разрешенной массой свыше 15 тыс. тонн.

Так, с 6.00 до 21.00 въезд запрещен на ул. Салиха Сайдашева, от ул. Сары Садыковой до ул. Шарифа Камала, а также на ул. Татарстан, от ул. Шарифа Камала до ул. Нариманова.

Отмечается, что данное решение принято для увеличения пропускной способности в час пик.

Соответствующие изменения внесены в постановление исполкома «Об ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам Казани», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее полиция Казани попросила болельщиков заранее прибыть на Центральный стадион, где 23 ноября состоится матч «Рубин» — «Зенит».