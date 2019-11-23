Эксперт объяснил, с чем связаны ранние инфаркты

Фото: «Реальное время»

Инфаркт может настичь человека в любом возрасте, заявил «Реальному времени» главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа и заведующий кафедрой кардиологии в КГМУ Альберт Галявич.

Он также объяснил, из-за каких факторов инфаркт может случиться у человека 20—25 лет

— Одна из проблем — повышенное артериальное давление […] А почему повышается давление — очень легко объяснить. Кто-то курит, кто-то употребляет алкоголь, кто-то мало спит, кто-то много сидит. А у некоторой молодежи все это вместе. И, конечно, к 40 годам они имеют гипертонию.

В целом в Татарстане смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снижается с 2005 года. Ранее Галявич рассказывал, как Татарстан борется за снижение смертности от таких болезней.