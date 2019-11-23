Главный кардиолог ПФО рассказал, как в Татарстане боролись со смертностью от болезней сердца

Фото: «Реальное время»

Альберт Галявич, главный внештатный кардиолог Приволжского федерального округа и заведующий кафедрой кардиологии в КГМУ, рассказал «Реальному времени», как в Татарстане смогли добиться снижения смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

По его словам, тенденция на увеличение смертности от таких болезней переломилась только в 2005—2006 гг. Для этого в Татарстане приняли сразу множество мер — в том числе построили новые медучреждения, закупили новое оборудования, отправляли специалистов на обучение за рубеж.

— Здесь и квалификация врачей, здесь и современнейшее оборудование, здесь и доступность как экстренной, так и плановой помощи. Могу привести пример: у нас в Татарстане семь высокотехнологичных центров, которые могут круглосуточно оказывать помощь, в первую очередь при острых состояниях. Такого нет ни в одном регионе России, кроме Москвы и Петербурга.

Основной проблемой в вопросе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями Альберт Галявич назвал то, что татарстанцы поздно обращаются с жалобами на сердце.