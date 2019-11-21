Глава ФНС: за три года доля фирм-однодневок в России упала в 10 раз

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин сообщил, что в 2016 году доля фирм-однодневок среди российских компаний составляла 32%. Теперь же она сократилась до 3,1%.

«По состоянию на 1 ноября 2019 года таких компаний, к которым мы можем (пока предварительно!) предъявлять вопросы как к потенциальным однодневкам, осталось примерно 116 тысяч. Было — миллионы», — заявил Мишустин в интервью «Коммерсанту».

Он также рассказал о признаках, по которым налоговики определяют фирмы-однодневки. Среди них сведения об адресе, собственнике, руководителе компании, отсутствие работников в компании, противоречивая отчетность, нестабильность в финансовых операциях.

Компании, не сдающие налоговую отчетность и не обеспечивающие достоверность ключевых данных, попадают под категорию фиктивных и исключаются ФНС из Единого государственного реестра юридических лиц.