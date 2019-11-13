Полузащитник «Рубина» Коновалов мог перейти в «Динамо»

Полузащитник «Рубина» Игорь Коновалов рассказал о том, что летом мог оказаться в московском «Динамо».

— Этим летом «Динамо» выходило на «Рубин» с конкретным предложением, говорят, был интерес со стороны «Спартака» и «Зенита». Что из этого правда?

— Действительно, был вариант продолжения карьеры в «Динамо». Но, как понимаю, все переговоры остановились на уровне клубов. Честно говоря, сейчас никуда не рвусь из «Рубина». Хочу сказать большое спасибо генеральному директору Рустему Сайманову, Курбану Бердыеву, Роману Шаронову. Очень благодарен им и всем сотрудникам клуба, в котором с каждым днем прогрессирую. Сейчас для меня очень важно, что расту как футболист. Понимаю, что в Казани смогу развиваться и дальше. А что будет потом — посмотрим.

— Вы говорили, что хотели попробовать свои силы в Европе. Готовы начать, как Комличенко или Караваев, с чемпионатов Чехии, Нидерландов... Оттуда до Англии или Испании лететь ближе, чем из России?

— Есть очень хороший пример Александра Головина, у которого было предложение из Англии, но он осознанно выбрал Францию. Считаю, что это правильный путь. Нужно постепенно, шаг за шагом идти к своей цели. Мне было бы интересно поиграть во Франции, где играют топ-футболисты, или поехать в Нидерланды, откуда много молодых ребят уезжают потом в топ-чемпионаты. Плюс в Нидерландах играют в быстрый, атакующий футбол с большим количеством голов. Это круто, — сказал Коновалов.

Коновалов выступает за казанский «Рубин» с февраля 2018 года, в рамках РПЛ сыграв в 59 матчах и забив 2 гола.