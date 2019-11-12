Минниханов поздравил «Шаян ТВ» с годовщиной

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил детский телеканал «Шаян ТВ» с годовщиной — канал начал работу 12 ноября 2018 года.

Видео, где маленькие ведущие канала поздравляют «Шаян ТВ» и желают ему новых интересных проектов, Минниханов выложил в своем Instagram.

За минувший год канал выпустил более 20 образовательных и развивающих программ, игровых шоу и викторин собственного производства. Помимо ТВ-вещания, передачи транслируются на сайте канала, в его мобильном приложении, а также в социальных сетях.

30 августа 2019 года канал стал победителем в номинации «Открытие года» на Ежегодной национальной детской премии «Главные герои — 2019».

Напомним, в сентябре на телеканале стартовал телевизионно-музыкальный проект «Сәйлән» — о нем подробно писало «Реальное время».