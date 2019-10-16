Малые предприятия Казани за 6 месяцев 2019 года заплатили 1,4 млрд рублей налогов

Объем налоговых поступлений малых предприятий Казани в первом полугодии достиг 1,4 млрд рублей, что составляет четверть от общего объема поступлений в городской бюджет.

При этом доля субъектов МСБ в валовом территориальном продукте (ВТП) составляет 38,5% при ВТП 675 млрд рублей, рассказал сегодня на заседании XXXVI сессии Казгордумы замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

По его словам, в Казани сегодня насчитывается более 81 тыс. субъектов МСБ, это 48% малого и среднего бизнеса республики. По итогам первого полугодия 2019 года на малых предприятиях трудятся 178,5 тыс. человек, или 35% от числа всех работников предприятий города.

Среднемесячная зарплата работников малых предприятий составляет 25,5 тыс. рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Валовый оборот превысил 324 млрд рублей с ростом на 4% по отношению к прошлому году.

В городской программе поддержки МСБ в виде субсидирования части процентной ставки по кредитам за 3 года приняли участие 144 субъекта МСБ, которые воспользовались льготами на сумму более 320 млн рублей, 53 млн рублей по уплате процентной ставки было субсидировано из городского бюджета.

Ранее министр экономики РТ сообщил, что на развитие предпринимательства в Татарстане в 2019 году было направлено почти 2 млрд рублей.