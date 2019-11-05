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СМИ: в Оренбуржье ФСБ задержала замглавы Новотроицка

15:52, 05.11.2019
СМИ: в Оренбуржье ФСБ задержала замглавы Новотроицка
Фото: novotroitsk.orb.ru

Сотрудники управления ФСБ по Оренбургской области и полиция задержали первого заместителя главы Новотроицка Артема Липатова.

Уже возбуждено уголовное дело о вымогательстве и получении взятки, сообщает «Урал56.ру» со ссылкой на источники. Следователи проводят обыски в кабинетах некоторых чиновников Новотроицка.

В пресс-службе администрации города подтвердили проведение обыска, но не смогли ответить, где находится чиновник.

Артем Липатов официально занял пост замглавы города в конце июля 2018 года. До этого он был назначен и. о. первого заместителя главы Новотроицка. Прежде чиновник работал в прокуратуре Ленинского района Орска в должностях следователя, старшего следователя, а также помощника прокурора.

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