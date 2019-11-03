Эксперты назвали безопасное для здоровья молодежи время использования гаджетов

Специалисты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета по итогам исследования заявили, что школьникам и студентам можно проводить за компьютером, ноутбуком, планшетом и т. д. не более трех часов в день.

По мнению экспертов, у тех, кто уделяет гаджетам больше времени, повышается риск развития физических отклонений, пишет RT. Из-за подобного образа жизни могут появиться близорукость, психические и неврологические отклонения, а также нарушения работы опорно-двигательного аппарата. Также от времени, проведенного за гаджетом, напрямую зависит увеличение массы тела.

В исследовании приняли участие 465 старшеклассников 16 лет и 598 студентов 20 лет из трех регионов России.

Ранее глава Роспотребнадзора предложила ввести методички по использованию мобильных телефонов в школах.