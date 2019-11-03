Эксперты назвали безопасное для здоровья молодежи время использования гаджетов
Специалисты РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета по итогам исследования заявили, что школьникам и студентам можно проводить за компьютером, ноутбуком, планшетом и т. д. не более трех часов в день.
По мнению экспертов, у тех, кто уделяет гаджетам больше времени, повышается риск развития физических отклонений, пишет RT. Из-за подобного образа жизни могут появиться близорукость, психические и неврологические отклонения, а также нарушения работы опорно-двигательного аппарата. Также от времени, проведенного за гаджетом, напрямую зависит увеличение массы тела.
В исследовании приняли участие 465 старшеклассников 16 лет и 598 студентов 20 лет из трех регионов России.
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