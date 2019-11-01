Умный помощник в подарок к Новому году для держателей карт Банка «Аверс»

До любимого всеми праздника Нового года осталось ровно два месяца. Ежегодно в это время Банк «Аверс» делает множество интересных предложений своим клиентам. Этот год не стал исключением.

Банк «Аверс» подготовил акцию «В новый год — с умным помощником!» для владельцев зарплатных карт MasterCard и Visa. Оплачивая с 1 ноября по 25 декабря 2019 года товары и услуги картой Банка «Аверс», клиенты банка могут получить в подарок компактную умную колонку с Алисой для дома.

Умная колонка может предоставить практически любую справочную информацию, рассказать о новостях, погоде или пробках, напомнить о чем-либо через заданное время или подсказать рецепт, а также управлять инфраструктурой умного дома. Дети могут поиграть с Алисой более чем в десяток игр, в загадки, послушать сказку или песню. Возможно управление станцией с помощью жестов.

Расплачиваться с помощью карт Банка «Аверс» в интернете не только удобно, но и безопасно. Технология 3D Secure позволяет безошибочно идентифицировать держателя карты, осуществляющего платеж в Сети, поскольку каждая операция подтверждается вводом одноразового пароля. При этом Банк «Аверс» занимает первое место среди банков Татарстана в рейтинге самых надежных российских банков по версии журнала Forbes, оценившего 100 крупнейших банков страны по степени надежности.

Сроки проведения Акции — с 01.11.2019 г. по 25.12.2019 г. включительно. Для участия в Акции «В новый год — с умным помощником!» необходимо оплачивать товары или услуги картой Банка «Аверс» на сумму не менее 300 рублей или совершать покупки на любую сумму на сайте кэшбэк-сервиса банка. Победителями Акции станут 30 (тридцать) участников, совершивших наибольшее суммарное количество операций или осуществивших на сайте Cash-back программы покупок на максимальную сумму за период акции. Организатор акции оставляет за собой право на замену подарка. Дата определения победителей — 26.12.2019 г., период вручения призов — с 26 декабря 2019 г. по 25 января 2020 г. включительно. Победители акции будут приглашены в офисы Банка для вручения подарков.

Подробнее об организаторе Акции, правилах ее проведения — на сайте aversbank.ru, в офисах Банка или по бесплатному номеру 8 800 700 43 21. ООО Банк «Аверс». Лицензия ЦБ РФ № 415 от 9.06.2014.