Защита по делу ТЦ «Адмирал» обвинила судью в бездумном копировании обвинения с флешки

Фото: "Реальное время"

Сегодня в апелляционной инстанции в Верховном суде РТ завершилась основная часть прений по делу о смертельном пожаре в ТЦ «Адмирал». Адвокаты ключевых фигурантов дела заявили — суд первой инстанции полностью проигнорировал доводы защиты, а целые куски для приговора скопировал с флешки обвинительного заключения, передает журналист «Реального времени».



Первым на нестыковки приговора обратил внимание адвокат Марат Хусаинов, защищающий гендиректора ООО «Заря» Гусейна Гахраманова. Он отметил: «Приговор основан на домыслах, одно и то же бездействие квалифицировано дважды, а описание преступных деяний содержит взаимоисключающие выводы».

Так, в приговоре Кировский райсуд указал, что осужденные Гахраманов, Халиков, Ульданов, Мухаметханов и Габдулхаевы нарушили требования закона о защите прав потребиелей. Но гособвинение в процессе отказалось от их обвинения в этой части, напомнил защитник.

Далее он привел ссылку на страницу 31 приговора, что «Наджафов фактически с 2013 года руководил всей деятельностью в ТК «Адмирал», хотя на странице 7 по эпизоду с налогами сообщалось: «всей предпринимательской деятельностью ООО «Заря», «Армада», «Аркада», «Ял» и «Бриг» централизованно управлял и руководил Гахраманов».

Вывод адвоката — «противоречия возникли при бездумном копировании председательствующим текста обвинительного заключения в приговор».

Позже тему копирования продолжила осужденная экс-начальник отдела по особым исполнительным производствам УФСПП по РТ Жанна Алпарова. Она усмотрела в документах СК и приговоре «совпадения вплоть до орфографических ошибок и запятых» и возмутилась: «Зачем тогда суд проводится?! Можно было все в Следственном комитете закончить».

Ожидается, что завтра стороны выступят с репликами, а осужденным предоставят право выступить с последним словом.

Напомним, в марте 2015 года на пожаре в ТЦ «Адмирал» погибли 19 человек. В мае 2019 года Кировский райсуд Казани наказал 12 подсудимых по этому делу реальными сроками от 4,5 до 13 лет. Вину большинство фигурантов дела не признали. Приговор оспаривают большинство осужденных.