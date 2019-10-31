Защита по делу ТЦ «Адмирал» обвинила судью в бездумном копировании обвинения с флешки
Сегодня в апелляционной инстанции в Верховном суде РТ завершилась основная часть прений по делу о смертельном пожаре в ТЦ «Адмирал». Адвокаты ключевых фигурантов дела заявили — суд первой инстанции полностью проигнорировал доводы защиты, а целые куски для приговора скопировал с флешки обвинительного заключения, передает журналист «Реального времени».
Первым на нестыковки приговора обратил внимание адвокат Марат Хусаинов, защищающий гендиректора ООО «Заря» Гусейна Гахраманова. Он отметил: «Приговор основан на домыслах, одно и то же бездействие квалифицировано дважды, а описание преступных деяний содержит взаимоисключающие выводы».
Так, в приговоре Кировский райсуд указал, что осужденные Гахраманов, Халиков, Ульданов, Мухаметханов и Габдулхаевы нарушили требования закона о защите прав потребиелей. Но гособвинение в процессе отказалось от их обвинения в этой части, напомнил защитник.
Далее он привел ссылку на страницу 31 приговора, что «Наджафов фактически с 2013 года руководил всей деятельностью в ТК «Адмирал», хотя на странице 7 по эпизоду с налогами сообщалось: «всей предпринимательской деятельностью ООО «Заря», «Армада», «Аркада», «Ял» и «Бриг» централизованно управлял и руководил Гахраманов».
Вывод адвоката — «противоречия возникли при бездумном копировании председательствующим текста обвинительного заключения в приговор».
Позже тему копирования продолжила осужденная экс-начальник отдела по особым исполнительным производствам УФСПП по РТ Жанна Алпарова. Она усмотрела в документах СК и приговоре «совпадения вплоть до орфографических ошибок и запятых» и возмутилась: «Зачем тогда суд проводится?! Можно было все в Следственном комитете закончить».
Ожидается, что завтра стороны выступят с репликами, а осужденным предоставят право выступить с последним словом.
Напомним, в марте 2015 года на пожаре в ТЦ «Адмирал» погибли 19 человек. В мае 2019 года Кировский райсуд Казани наказал 12 подсудимых по этому делу реальными сроками от 4,5 до 13 лет. Вину большинство фигурантов дела не признали. Приговор оспаривают большинство осужденных.ПроисшествияБизнесОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым