Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -3 градусов
В четверг, 31 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, мокрый снег. Утром, днем местами метель. На дорогах местами образование гололедицы.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
Максимальная температура днем от +1°С до -3°С. В Казани днем ожидается от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -3°С.
Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сильном снеге и гололедице.Общество Татарстан
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