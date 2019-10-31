Новости общества

04:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -3 градусов

05:33, 31.10.2019
Сегодня в Татарстане ожидается метель и до -3 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 31 октября, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами снег, мокрый снег. Утром, днем местами метель. На дорогах местами образование гололедицы.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от +1°С до -3°С. В Казани днем ожидается от 0°С до -2°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до -3°С.

Ранее МЧС предупредило татарстанцев о сильном снеге и гололедице.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров