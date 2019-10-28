Эксперты назвали причины пропажи детей из дома — видео

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В Казани нашли пропавшую 10-летнюю девочку, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сообщения о пропаже ребенка около дома появились вчера. На поиски девочки направились 120 волонтеров. В итоге ее нашли сегодня в магазине. Другие подробности неизвестны.

По словам специалистов, причин уйти из дома у детей много. Это могут быть детский максимализм или ссора с родителями. Также среди причин называется влияние старших.

По словам доктора медицинский наук, профессора, заслуженного врача РТ Лейлы Шайдуковой, важно, чтобы ребенок после возвращения домой заговорил.

«В начале может быть режим тишины, ребенок не сразу вам все расскажет. Но потихоньку, косвенным способом, полушепотом, между делами, не акцентируя на этом можно кое-кто выведать», — отметила она.