ВС РФ аннулировал сделку по выводу недвижимости из компании Мусина

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Верховный суд (ВС) РФ признал недействительной сделку, в рамках которой из компании бывшего главы «Татфондбанка» Роберта Мусина была выведена недвижимость в обмен 99,99% в другой структуре, где владелец оставшейся сотой процента имел равные с мажоритарием права.

Сделка, ставшая предметом внимания ВС РФ, была совершена в июне 2017 года. В рамках сделки, которую рассматривал ВС РФ, «Новая нефтехимия» Роберта Мусина и ее гендиректор Айрат Тумакаев учредили ООО «Девять А», в уставный капитал которого были внесены нежилое помещение в Казани площадью 3675,5 кв. м и стоимостью 340,37 млн рублей от первого и 10000 рублей от второго.

Доли в результате распределились в пропорции 99,99% на 0,01%, но корпоративные правила были необычными — собрание участников могло принимать решение только единогласно. Следом Тумакаев подписал договор о сдаче помещения, полученного «Девять А», в аренду компании «Редут Центр».

К моменту рассмотрения дела в ВС РФ исход дела складывался не в пользу АСВ и конкурсного управляющего «Новой нефтехимии»: требования по доле в капитале оказались отклоненными, а по договору аренды — оставленными без рассмотрения, пишет «Интерфакс».

