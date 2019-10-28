В Казани прокурор запросил 24 года колонии для братьев из Башкирии по делу о двойном убийстве

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Верховном суде стартовали прения по делу о двойном убийстве 2016 года, на «раскрытии» которого погорели трое сотрудников полиции Бавлинского района. Все трое сейчас в СИЗО по обвинению в получении взяток.



В 2019-м в убийстве пожилой пары из села Новые Чути Бавлинского района и хищении машины убитых признался житель города Октябрьский Башкирии Сергей Груняхин, его сводному брату Вячеславу Кекселю предъявили обвинение лишь в краже авто.

Гособвинитель Руслан Губаев сегодня в прениях заявил — вина обоих полностью доказана в суде, причем действия Груняхина оценил как убийство двух человек с особой жестокостью.

Губаев просил отправить Груняхина в колонию строгого режима сроком на 21 год и 6 месяцев, а Кекселя — в колонию общего режима на 2 года и 9 месяцев, передает с заседания суда журналист «Реального времени».

Напомним, тела убитых с помощью топора и ножа были найдены 30 апреля 2016 года, в тот же день по подозрению в этом преступлении был задержан и в последующем арестован сосед убитых Абузар Гафуров. Лишь в 2019-м все обвинения с него сняли.

За год незаконного ареста и три попытки следствия направить дело в суд Гафуров требует с казны 5 млн рублей.