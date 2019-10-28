Apple призвала владельцев iPhone 5 обновить iOS

Американская корпорация Apple обратилась к владельцам смартфонов iPhone 5. Тем, у кого остались эти гаджеты, стали приходить сообщения на полный экран с призывом обновить операционную систему.

Если этого не сделать, смартфоны потеряют ключевые онлайн-функции (включая электронную почту, просмотр веб-страниц, доступ к App Store и iCloud), передает ixbt.com.

Обновить iOS до версии 10.3.4. необходимо до 3 ноября. По данным Apple, это связано со сбросом счетчиков GPS, который имел место в ночь с 6 на 7 апреля, и в старых устройствах скажется на работе функций, которым необходимы правильные значения даты и времени.