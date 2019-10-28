Ученые сообщили о пользе картофельного пюре для спортсменов

Исследователи из Университета штата Мэн пришли к выводу, что картофельное пюре может считаться альтернативой специальному углеводному гелю. Такой гель применяют спортсмены во время длительных тренировок.

Углеводный гель нужен для поддержания уровня глюкозы в крови и, соответственно, работоспособности.

В исследовании принимали участие 12 человек, которые преодолевали на велосипеде в среднем 267 километров еженедельно. Показатели глюкозы в крови у употреблявших гель и картофельное пюре оказались на примерно одинаковом уровне — значительно выше, чем у тех, кто употреблял только воду.

Однако, как пишет «РИА Новости», у употреблявших пюре болел желудок, а также было вздутие живота. Ученые считают, что это может быть связано с объемом потребления картофеля.

