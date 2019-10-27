Казанские блогерши-близняшки попали в «Вечерний Ургант» в виде банок с соленьями

Фотография казанских блогерш-близняшек Адели и Алины Фахтеевых вместе с ведущим «Поля чудес» Леонидом Якубовичем появилась в недавнем выпуске шоу «Вечерний Ургант».

При этом лица близняшек были закрыты изображениями банок с огурцами и помидорами. Появление фото было связано с годовщиной выхода первого выпуска «Поля чудес». Иван Ургант сакцентировал внимание на том, что Якубовичу на шоу часто дарили различные соленья.

«Приятно, что за эти годы выросло не только поколение зрителей этого шоу, но и экспонаты «Поля чудес» тоже растут. Вот фотография, где Леонид Якубович сфотографировался с первыми банками солений, которые ему подарили. Посмотрите, как они выросли, похорошели!», — прокомментировал Ургант.