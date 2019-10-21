В рейтинг лучших молодежных отрядов России вошли 29 школ Татарстана

В рейтинг 500 лучших волонтерских отрядов России вошли 29 татарстанских школ.

В списке оказались образовательные учреждения из Азнакаевского, Нижнекамского, Мамадышского, Нурлатского, Лаишевского, Буинского, Зеленодольского, Актанышского, Высокогорского, Елабужского, Спасского, Сармановского районов, а также из Набережных Челнов и Казани.

Так, были оглашены победители Всероссийского конкурса Российского движения школьников «Добро не уходит на каникулы» в номинации «Добрый старт». Было подано свыше 1000 заявок. Участие в конкурсе приняли 713 школьных волонтерских отрядов, среди которых 71 — из Татарстана.

Эксперты оценили программы работ юных добровольцев и по итогам составили рейтинг 500 лучших волонтерских отрядов России, передает пресс-служба Минобразования РТ.

Ранее сообщалось, что татарстанские зоозащитники получили грант президента РФ на создание образовательной программы для младшеклассников.