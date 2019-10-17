Татарстанские зоозащитники получат 1,19 млн на образовательную программу для младшеклассников

Фото: "Зоозабота"

С первой попытки получили в этом году грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества татарстанские зоозащитники — республиканская молодежная благотворительная общественная организация «Зоозабота».



Проект «Биоэтика для младших школьников», на который на условиях софинансирования выделено 1,19 млн рублей, предполагает разработку и экспериментальную апробацию образовательной программы для детей младшего школьного возраста по формированию этического отношения к животным. Объем программы — 15 академических часов, форма проведения — внеурочное занятие, проводить их будут специально подготовленные волонтеры. Проектом планируется охватить 1275 учащихся экспериментальных классов начальной школы, 200 студентов педагогического колледжа, 25 методистов и 51 учителя начальных классов. А конечной целью программы ставится решение проблемы бездомных животных.

Как пояснила «Реальному времени» представитель «Зоозаботы» зоозащитница Эвелина Скрипочкина, проект разрабатывался в соавторстве со специалистами Казанского педагогического колледжа и уже прошел частичную апробацию — в 2018 году студенты колледжа провели такой урок в Школе реальных дел (АНО «Научно-методический центр «Школа нового поколения»).