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Хабиров пообещал приз за лучший башкирский танец

08:44, 17.10.2019
Хабиров пообещал приз за лучший башкирский танец
Фото: kremlin.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил своеобразный конкурс по популяризации башкирских танцев. Он пообещал подарить приз за самый красивый танец.

Руководитель республики сообщил, что регулярно получает видео с танцами, снятыми в разных регионах страны и за рубежом.

«Наши ребята взяли моду танцевать в узнаваемых местах страны и мира. Мне почему-то кажется, что они совсем никому не мешают», — написал он в Instagram.

Хабиров подчеркнул, что для победы ролик должен быть снят за пределами Башкирии. Исключение делается для видео из РБ, в которых снялись гости республики.

ОбществоВластьКультура Башкортостан
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