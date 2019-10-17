Хабиров пообещал приз за лучший башкирский танец

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил своеобразный конкурс по популяризации башкирских танцев. Он пообещал подарить приз за самый красивый танец.

Руководитель республики сообщил, что регулярно получает видео с танцами, снятыми в разных регионах страны и за рубежом.

«Наши ребята взяли моду танцевать в узнаваемых местах страны и мира. Мне почему-то кажется, что они совсем никому не мешают», — написал он в Instagram.

Хабиров подчеркнул, что для победы ролик должен быть снят за пределами Башкирии. Исключение делается для видео из РБ, в которых снялись гости республики.