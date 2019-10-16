Ватикан представил «умные четки»

В Ватикане представили первые «умные» электронные четки Click To Pay eRosary, которые подключаются к мобильному приложению.

Браслет состоит из черного агата и гематита. Он создан компанией GadgeTek Inc. (GTI). Четки могут обучать молитвам и активироваться от прикосновения к кресту, в котором хранятся данные.

Изобретение призвано стимулировать людей к ежедневному произнесению молитв по всему миру одновременно. Кроме того, с помощью четок и креста можно отслеживать свой прогресс по каждой молитве.

Мобильное приложение, к которому подключается девайс, — это социальная сеть Pope’s Worldwide Prayer Network. В этой сети публикуются обучающие тексты и аудио для верующих, а также ежемесячные задачи, утвержденные католической церковью и лично Папой Римским.

Четки также могут подсчитывать сжигаемые калории и показатели физической активности, передает Vatican News.

Ранее обманутые дольщики в Уфе написали письмо Папе Римскому. Обращение отправлено на русском и английском языках. «Глава региона, правительство, правоохранительные органы не могут или не хотят обуздать строительного магната Валерия Мансурова. Валерий Мансуров и его окружение смеются над нами. Они прямо говорили нам: «Мы никого не боимся. Пишите кому-угодно, хоть Папе Римскому», — говорится в обращении дольщиков.

