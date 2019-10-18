«Вспомни о ребенке — заплати алименты»: судебные приставы наказывают отцов-алиментщиков в Татарстане

Массовые рейды по взысканию алиментов на детей-инвалидов и детей в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума прошли на этой неделе в Татарстане в ходе акции «Вспомни о ребенке — заплати алименты», сообщила пресс-служба УФССП России по Татарстану.

Во время рейдов обнаружилось, что в Набережных Челнах алиментщиков поголовно наказывают, в том числе и исправительными работами, а в Альметьевске их «выручают» бывшие супруги, отзывая исполнительные листы.

Размер задолженности по алиментам челнинцев составляет от 300 до 750 тысяч рублей. Так, например, в отношении двоих неплательщиков приставы возбудили дело об административном правонарушении, по ст. 5.35.1. КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Санкции предусматривают обязательные работы, штраф либо арест до 15 суток.

Еще один из должников привлечен к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. После 2 лет регулярных выплат алиментов горе-отец прекратил перечислять деньги и начал скрываться от судебных приставов. До этого он уже привлекался приставами к административной ответственности, но, отбыв наказание в виде обязательных работ, так и не начал выплачивать алименты. Его долг превысил 170 тысяч рублей. Еще у двоих должников судебные приставы арестовали бытовое имущество, которое, в случае неуплаты долга, будет направлено на принудительную реализацию. Кроме того, одного из неплательщиков алиментов приставы ограничили в праве управления транспортным средством.

Зато в Альметьевске сами женщины отзывают исполнительные листы. Так, один из должников сегодня избежал ответственности, потому что его бывшая супруга, узнав, что ему грозит наказание, отозвала исполнительный документ. Похожий случай произошел с 37-летним неплательщиком с долгом свыше 400 тысяч рублей. Другой житель Альметьевска сообщил приставам, что перечисляет деньги напрямую бывшей супруге, после чего взыскательница отозвала исполнительный лист в связи с примирением сторон.

Во время акции «Вспомни о ребенке — заплати алименты» проходят рейды, направленные на повышение эффективности взыскания алиментов на содержание детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан.

В настоящее время на исполнении в УФССП России по РТ находится порядка 400 исполнительных производств о взыскании алиментов на содержание детей-инвалидов. Более 1 700 исполнительных производств — о взыскании алиментов на содержание детей в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.

В рамках данной работы в отношении неплательщиков алиментов судебные приставы с начала 2019 года вынесли более 1 070 постановлений об ограничении в выезде за пределы РФ, порядка 600 постановлений о взыскании на денежные средства, более 200 постановлений о взыскании на доходы должников. Кроме того, приставами составлены акты описи и ареста имущества, вынесены запреты на регистрационные действия в отношении транспортных средств должников.