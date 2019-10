Xiaomi прекратит поддержку своих старых моделей

Фото: Official MIUI Team

Компания Xiaomi объявила в инструкциях к новой тестовой прошивке версии MIUI 9.10.14 об официальном прекращении разработки этого ПО для 15 старых моделей смартфонов и планшетов Xiaomi и Redmi. Это коснется популярных и широко распространенных в России моделей, сообщает портал ixbt.

Новой MIUI (аббревиатура от MI User Interface и произносится как «Me You I» — прошивка для смартфонов и планшетов на основе операционной системы Android, — прим. ред.) не получат модели Redmi Note 4X, Redmi 4X, Redmi Note 5A в стандартной и продвинутой версиях, Xiaomi 5C, Xiaomi Max 2, Xiaomi Note 2, Xiaomi Mix, Xiaomi Mi 5s, Xiaomi Mi 5s Plus, Redmi 5 Plus, Xiaomi 5X, Redmi 5A и Redmi 5 и планшет Xiaomi Mi Pad 3.

Также в связи с проблемами, влияющими на использование, приостановлена разработка обновлений MIUI и для целого ряда более новых моделей.

Выход новейшей MIUI 11 для глобального рынка состоится сегодня. Некоторые актуальные модели на китайском рынке уже получили обновления.

Ранее стало известно, что производитель готов выпустить браслеты Mi Band 5 с глобальной поддержкой NFC и бесконтактных платежей.